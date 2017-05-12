﻿犯罪學家：疑犯陷入「死循環」

姦劫案疑犯自縊身亡，警方正在調查，令這宗姦劫案件添上疑雲。城市大學犯罪心理學家黎定基表示，暫時未能斷定疑犯為案中真正犯人，惟觀其身材健碩，因身體問題而萌生自殺念頭的機會甚低。他相信，自殺者有畏罪心理的可能性較大。



黎定基指，疑犯過去有多項案底，加上獨居，其寓所長時間以布簾遮掩，反映他欠缺家人、親友及社會支援，處身一個封閉的環境，以致其性格產生缺陷，甚至對人生感到絕望。



黎定基解釋，社會現時對有犯罪記錄的人士支援較少，不少人出獄後被孤立或標籤；當局亦甚少會對出獄人士的現況作出跟進，使其難以適應日常生活，因而再度犯事，形成一個「死循環」。黎又認為，疑犯苦陷這種循環，自覺「坐完監放返出去又係咁」，對自身的將來不抱任何希望，加上連日來遭傳媒以及公眾輿論的道德指責，令其心理承受莫大的壓力。



