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﻿特首與中山市委書記談加強合作

2017-05-12 列印
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　　行政長官梁振英昨午在行政長官辦公室，與中山市委書記陳如桂會面，就雙方關注的議題交換意見。

　　梁振英提及，上月率團到中山考察，了解市內的基建設施、規劃及粵港澳大灣區城市群的相關發展。他又指，香港與中山在不同範疇上一直關係密切，期望兩地能夠加強合作，配合粵港澳大灣區城市群的共同發展，達致互利雙贏的局面。

　　梁振英上月率領多名高官、行政會議成員、商界代表共三十多人，考察粵港澳大灣區六個城市。他當時表示，港珠澳大橋通車後，珠江和香港之間的交通時間將會縮短，關係會變得更密切。
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