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﻿網民食牛筋腩飯 餐廳「加餸」撈橡筋

2017-05-12 列印
網上圖片
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　　有酒家以螺片炒飯取代鮑魚炒飯，遭海關檢控，近日有網民就分享自己吃牛筋腩飯時，獲加料送橡筋（見圖），引來網民熱議。

　　facebook專頁「盡在元朗」分享了網民Lamlam Wong的照片，他指自己在天水圍天慈邨翠河餐廳點了一客咖喱牛筋腩飯，但發現裏面有一條橡筋，直斥該茶餐廳食物出品質素，建議大家進食時小心為上。

　　惹起網民熱烈討論，一名網民嘲笑該餐廳「肯定係昨日睇完新聞，鮑魚炒飯冇鮑魚，驚俾人捉，所以送筋，不過不是牛筋，而是橡筋」。有網民笑言：「好有心機牛筋煲到咁細條 」、「牛筋加橡筋咪係牛孖筋囉」。亦有光顧過該餐廳的網民表示，餐廳食品質素不理想。另一網民笑稱：「妳就好啦有條橡筋，我上次得曱甴咋」。
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