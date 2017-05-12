﻿網民食牛筋腩飯 餐廳「加餸」撈橡筋

facebook專頁「盡在元朗」分享了網民Lamlam Wong的照片，他指自己在天水圍天慈邨翠河餐廳點了一客咖喱牛筋腩飯，但發現裏面有一條橡筋，直斥該茶餐廳食物出品質素，建議大家進食時小心為上。
惹起網民熱烈討論，一名網民嘲笑該餐廳「肯定係昨日睇完新聞，鮑魚炒飯冇鮑魚，驚俾人捉，所以送筋，不過不是牛筋，而是橡筋」。有網民笑言：「好有心機牛筋煲到咁細條 」、「牛筋加橡筋咪係牛孖筋囉」。亦有光顧過該餐廳的網民表示，餐廳食品質素不理想。另一網民笑稱：「妳就好啦有條橡筋，我上次得曱甴咋」。
九龍灣港鐵站天橋底姦劫案，涉案淫魔以一條USB線捆綁女受害人犯案，其後使用搶來的銀行卡撳錢失敗，被「天眼」攝下容貌，使其墮入警網被捕。他昨日被羈押在秀茂坪警署羈留室，期間疑用一條LAN線自縊身亡。警務...
2017-05-12
嵩山少林寺發生強行清拆事件，一批自稱嵩山景區管理委員會執法人員，前日強行進入該寺禪耕農場，破壞棚架、灌溉管道等設施，強調景區內不能耕種。嵩山風景名勝區管理委員會昨證實，管委會已調查事件，稍後公佈詳細調查結果。 內地傳媒報道，一批自稱嵩山景區管理委員會執法人員，日前上午約十一時抵達河南省登封市少林寺塔林南邊禪耕農場外，有關人士之後剪斷農場鐵絲網，闖入農田破壞棚架、灌溉管道等設施，其間踩踏部份農作物。 方丈報警求助 農場負責人釋延子聞訊趕至，亦有僧侶與制服人員理論，對方則不斷強調景區內不能耕種，更有制服人員要求少林方丈釋永信到場。釋延子最終報警求助，警員到場後，確認身穿...
2017-05-12
美國聯合航空再爆醜聞，美國一名女子上月乘坐聯航內陸航班時欲離座如廁，但空中小姐以即將遇上氣流為由阻止，婦人再三強調自己患病無法憋尿，空姐竟遞上杯子，着她自行在座位解決。聯合航空事後否認有關指控。 事發在上月十日，密蘇里州女子哈珀乘坐聯合航空客機由德州候斯敦返回密州堪薩斯城，航機起飛約三十分鐘後，她離座欲前往洗手間如廁，空中小姐見狀即時阻止，並稱機師預料飛機將遇上氣流，要求哈珀返回座位。 哈珀則向對方解釋，自己患有膀胱過動症無法憋尿，但空姐充耳不聞，哈珀最後表明已無法忍耐，要求對方容許她前往洗手間或給予一個杯，空姐最後遞上杯子。 哈珀之後在座位解決，惟因杯子容量不足，...
2017-05-12
二手市場再錄用家入市個案，美聯營業經理蔡偉明表示，青衣藍澄灣3座高層F室，面積約488方呎，以約568萬元成交，呎價為11639元，買家為一名上車客，原業主於03年以逾158萬元一手購入，是次轉售帳面...
2017-05-12
美國股市早段下挫，杜指曾跌144點，跌至20798點；納指亦從周三的紀錄收市高位回落，曾跌53點。受梅西百貨（Macy's）股價急挫超過10%拖累，零售股一度顯著下跌。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報20919點，跌23點；納斯達克指數收報6115點，跌13點；標普500指數收報2394點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格報67.90港元，較香港收市價跌0.05港元；中移動（941）美國預託證價格報85.12港元，較香港收市價跌跌0.13港元。 首領失業金人數減 梅西百貨上季同店銷售下跌4.6%，跌幅較市預期的3.5%為高；同季盈利表現亦不及預期。該公...
2017-05-12
車路士今晚英超作客擊敗西布朗便可提早兩輪封王，戰意遠勝正等收咧的西布朗。藍獅又是聯賽作客王，相信今晚能以一場大勝慶祝。（now621台、LeSports HK App周六凌晨3:00直播） 上輪英超主場3:0擊潰米杜士堡，車路士適逢次席的熱刺作客不敵韋斯咸，榜首領先優勢擴大至七分，今晚作客西布朗全取三分便可提早兩輪奪標。 論近況，藍獅各賽事四連捷狂轟十四球只失四球，攻守表現近乎完美，反觀對手自二月尾主場擊敗般尼茅夫達到四十分護級安全線後戰意似等放暑假，聯賽近九仗僅一勝二和六負，近六戰更有五次捧蛋。 藍獅作客又錄得十二勝三和三負英超最佳成績，可見客戰亦無損其勝算，估計...
2017-05-12
如果近期心郁想換手機，認真花多眼亂，上月有齊LG、Huawei帶來新旗艦，小米及Sony亦於上星期發佈新機，而最有話題的Samsung年度旗艦Galaxy S8系列近日都已登場！被視為「翻身作」的S8...
2017-05-12
近排，在大台熱播劇《不懂撒嬌的女人》中，飾演「A Cup港女」Cherry的唐詩詠人氣狂飆。日前，36歲牛一的她出席新劇活動時，例牌被問到生日（5月3日）時男友洪永城有咩表示？豈料詩詠BB竟話「沒表示...
2017-05-12
真人促銷電話氾濫，令人生厭。不少人在上學、工作、駕車、食飯、休息之時，手機鈴聲大作，接聽才知是財務公司、美容中心等推銷來電，一日多次，打斷生活節奏，浪費時間，不勝其煩，甚至影響工作，如駕車時更有危險。這類電話的滋擾，令人「忍無可忍」，公眾要求規管多時，但政府一拖再拖，終在昨天推出公眾諮詢，其中建議設立「拒收訊息登記冊」，是最有效阻截來電騷擾，應被列為最終政策取向。 政府○七年訂立《非應邀電子訊息條例》，規管濫發電子訊息及錄音電話傳銷，相關「垃圾」資訊消聲匿跡。當時公眾已有呼聲，要求規管人對人的電話促銷，但政府鑑於市場推廣業聘用數千名員工，一直沒有作規管。 近年促銷電話變本加...
2017-05-12
騎師郭能早前連贏四個賽馬日後，上周日終於「斷纜」，幸好前晚又夥拍「問鼎高峰」交出頭馬，延續早前氣勢。明日沙田日馬，郭能八匹座騎中，半數近績不差，有望繼續增添頭馬進帳，他昨晨收操時透露，最睇好「萬利高」...
2017-05-12