 Advertisement
  • 2017年5月12日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌78點

2017-05-12 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報二○八六四點，跌七十八點；納指則報六○九六點，跌三十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點八八港元，跌零點○七港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點○二港元，升零點二三港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百二十四美元，升五點一美元；紐約期油則報每桶四十七點九八美元，升零點六五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd