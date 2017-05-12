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﻿大閘蟹進口商入稟索償被拒

2017-05-12 列印
　　食物及環境衞生署去年以新聞稿方式，公佈市面兩個來自江蘇太湖大閘蟹樣本，含致癌物二噁英含量超標。一間進口商連同進出口協會，早前入稟高等法院申請司法覆核，指食環署未按《食物安全條例》予申請人申辯，便公佈十五間涉事進口商名單，程序嚴重不當，要求推翻決定及賠償。惟昨被高院法官拒絕申請。

　　申請人為香港天龍行和香港大閘蟹進出口協會有限公司，代表律師指，政府發布的新聞稿內容不當，而立法會舉行公聽會討論大閘蟹事件時，亦引用了相關新聞稿，令他們蒙受損失。

　　政府一方則澄清，新聞稿只屬警告性質，指出來自該兩個地方的大閘蟹不宜食用，若入口相關大閘蟹便會按條例作出檢控，但並非發出任何食物安全禁令。

　　高院法官昨日拒絕申請，指事件不涉及任何禁令，無司法覆核的基礎，押後頒佈書面詳細理由，但要求政府更加準確地頒佈行政措施，否則會影響公眾。
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