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熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

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﻿蔡堅︰很差的公關災難

2017-05-12 列印
　　聯合醫院在上月初發現為鄧桂思「開漏藥」後兩周始通報醫管局，並延至本周二才對外公佈。高永文昨表示，醫管局正循兩方面調查急性肝衰竭女病人鄧桂思的醫療事故，包括會審視跨聯網及跨醫院有否良好溝通。對於醫管局解釋延遲公佈的原因是其中一名涉事醫生放假至本月七日，醫學會蔡堅昨形容是「很差的公關災難」，指當發生醫療事故時，醫生應第一時間跟病人解釋及道歉，若一個人放假，整個機構停頓下來，是「講不通」。
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