﻿申訴專員：食環地政執法不力 工廈食堂爭街客無王管

不少工廠大廈設有食堂，是打工仔醫肚的場所。申訴專員公署調查發現，部份工廠食堂涉嫌違反當局規定，高調宣傳爭取街客，更有食堂違契經營三十年，但食環署及地政總署卻欠監管。



工廈食堂一般獲發「工廠食堂豁免書」，可享有毋須向政府「補地價」，以及較寬鬆的食物室規格要求，但需要遵守食物環境衛生署的工廠食堂牌照規定，包括不能設招牌對街客宣傳，只可招待工廈內的員工，及除走火通道外，不能有直接通往大街的通道。



但申訴專員公署調查發現，部份工廠食堂沒有遵守牌照規定，不但設立網站、社交網站專頁，又在走火通道外懸掛招牌、展示餐單及其他宣傳物品。公署亦發現有工廈內建有多達十五間工廠食堂，並出售多國菜式、酒、兒童餐、烹調課程和私人派對服務，署方認為明顯以公眾為光顧對象。



申訴專員曾到工廈停車場內的食堂「放蛇」光顧，該食堂將連接街道的火警逃生出口，讓客人出入，食堂亦已違契經營三十年。申訴專員公署調查主任王曉雯表示，食環署曾經巡查涉事食堂，但只以口頭查問在場顧客的身份，當時顧客也聲稱是工廈員工，故食環署無法證實食堂招待公眾，而地政總署也沒有就違契經營執法。



申訴專員劉燕卿表示，二○一二至二○一五年間，食環署對違規工廠食堂只發出過一個口頭警告，批評署方監管粗疏及欠積極。她認為，已實施四十年的「工廠食堂豁免書」，一直未作檢討，時至今日該政策已經過時。地政總署應收緊「工廠食堂豁免書」審批制度，及採取「放蛇」行動向違契工廠食堂執法。