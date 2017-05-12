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﻿丈夫「霸王硬上弓」 妻告強姦

2017-05-12 列印
　　天水圍發生妻子報警指被丈夫強姦案。一名男子被指懷疑「霸王硬上弓」與妻子發生性行為，妻子其後報案。警方調查後案件暫列強姦處理。

　　前午三時許，一名五十歲女子，在天瑞路一單位報案，指與五十七歲丈夫發生口角。

　　警員接報到場調查後，女事主指早前曾被丈夫強姦，將案件暫列作強姦處理，刻正展開進一步調查，暫未有人被捕。

　　有律師指出，雖然男女二人結婚後，法律上視為夫妻關係，但隨着社會尊重女性，必須在同意下才可以行房，即使丈夫也沒有豁免權，如果男方強行，女方不同意，理論上女方可以控告男方強姦。
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