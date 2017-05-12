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日報新聞 > 港聞

﻿飛虎出擊 對付「恐怖份子」

2017-05-12 列印
■全副武裝警員衝入會場。
■「恐怖份子」挾持大批「人質」。
■「恐怖份子」射殺「人質」。
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  為測試警方處理恐襲的應變及協調能力，警方由本月八日開始一連數天，展開代號「堅盾」的跨部門反恐演習，昨日在九龍灣輔警總部模擬一嘉年華會，其間有恐怖份子駕車撞向人群，並用槍、刀及爆炸品脅持人質。警方出動反恐特勤隊、飛虎隊及爆炸品處理科，共六百名警員到場營救，最後成功制服恐怖份子，救出人質。
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