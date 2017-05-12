﻿高齡屋邨消防喉 涉「裝假狗」成隱患

最新一期《東周刊》發現，多條高樓齡的屋邨商舖，至今仍未安裝自動灑水系統等消防設備，不符合《消防安全（建築物）條例》要求。其中，梨木樹（二）邨有一間存放大量石油氣的商舖，至今疑未安裝灑水系統，專家估計一旦發生爆炸，隨時禍延方圓幾十米內的公屋居民。更有部份已加灑水系統的商戶，消防喉根本無水供應，惹「裝假狗」嫌疑。



本港目前有最少二十八個樓齡約四十年的屋邨，它們興建時法例未有要求商舖安裝自動灑水系統等消防設備。隨着《消防安全（建築物）條例》於○七年生效，作為全港最大業主的房屋署有責任為所有屋邨加裝完備的消防設備。



不過，《東周刊》發現房屋署過去十年「歎慢板」，多條屋邨至今未符新例要求。其中，在 梨木樹（二）邨四座地下的石油氣舖，門前堆放大量易燃的石油氣，但店內消防設施非常簡陋，亦未見有灑水系統。



店舖未安裝自動灑水系統



記者巡查發現，除了兩個新搬入的梨木樹（二）邨租戶獲房署安裝灑水等消防系統，其餘十多間店連消防喉都未駁入舖。但有已駁喉及安裝灑水系統的商戶員工透露「條喉係無水的」，他指自己也不明白，並感到十分憂心。



經《東周刊》介入後，機電工程署隨即派員巡查該間石油氣舖，發現店內儲存超過一百三十升的石油氣，涉嫌違反《氣體安全條例》，署方正進行調查及蒐證。



該邨的區議員陳琬琛表示，收到不少老商戶對消防工程感憂慮。「商戶要停業幾日唔做生意，生計當然受到影響。」他稱，權宜之計是房署跟商戶商討，盡量利用商戶的長假時段，如農曆新年等作消防改善工程。



消防處發言人透露，《消防安全(建築物)條例》生效後，該處分階段巡查全港樓宇，作出四百一十六宗檢控，但當中未有涉及公共屋邨商舖的檢控。立法會議員梁耀忠批評房署無視法例：「既然法例已生效成十年，我睇唔到房署有特權。」他續批評消防處執法有「大細超」之嫌：「既然有幾百宗大廈的檢控，點解房署拖十年都無依例做，消防處又可以容忍呢﹖」



