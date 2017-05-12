﻿回歸20年多FUN——《我要起飛》萬人青年音樂會

年輕人有無盡活力，也有無限可能，香港青年協會在回歸二十周年之際舉辦青年音樂會，今年主題是「《我要起飛》萬人青年音樂會」，邀請近萬位年輕人一起參與表演，以節奏口技(Beatbox)演出，嘗試合力刷新健力士世界紀錄﹗



香港青年協會是第五度舉辦大型的青年音樂會，過往亦曾多次打破健力士世界紀錄。例如在二○一二年、回歸十五周年時便舉辦了《我們的十五年——青年大匯演》，期間有八千名青年一同參與演出，更在演繹《中國人》及《Mission Impossible》兩首音樂時用手敲打身體，打出拍子和聲音，刷新了「最大型身體敲擊」的健力士世界記錄。



在二○一四年時，青協再次舉辦「譜Teen同唱」萬人音樂會，當時現場有近萬位來自一百四十間本港學校和團體的青年，將家喻戶曉的貝多芬第九交響曲《歡樂頌》重新演繹，一起合唱嶄新的粵語版，刷新「最多人在電台現場直播中合唱」的健力士世界紀錄。



今年的《我要起飛》萬人青年音樂會，就希望邀請近萬位年輕人一起以節奏口技(Beatbox)演出，打破健力士世界紀錄，藉以表達青年願意與香港一同起飛的願望。音樂會將在六月二十六日於香港紅磡體育館舉行，有興趣的高小至高中學生，可以經學校報名參與，屆時便可以一起創造新的健力士世界紀錄﹗



https://www.youtube.com/watch?v=8euKsSRWidE&list=UUsRgYdrapXWxxFuLuYfkjYw



二○一四年「譜Teen同唱」萬人音樂會，近萬位青年將貝多芬第九交響曲《歡樂頌》重新演繹，一起合唱嶄新的粵語版，刷新「最多人在電台現場直播中合唱」的健力士世界紀錄。



