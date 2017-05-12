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﻿精英背後 運動改變人生 「跳高女神」 廢青大改造

2017-05-12 列印
■香港跳高美少女楊文蔚。
■身高一百七十三公分的香港跳高美少女楊文蔚在躍杆前後的一舉一動，搶盡鎂光燈。
■香港跳高美少女楊文蔚亞洲田徑大獎賽打破港績，跳過一米八八奪金。
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        在亞洲田徑大獎賽創下一米八八新紀錄、勇奪金牌的港隊「跳高女神」楊文蔚，此時此刻仍難掩興奮之情，說到跳高、家庭、男友等事時七情上面，絕不扭擰，更自揭自己過去曾是「廢青」，寧在公園流連亦不願回家，最後卻被運動改變。

        上月底在台北舉行的亞洲田徑大獎賽現場，年僅二十二歲的香港跳高美少女楊文蔚成為全場焦點，有台灣粉絲甚至一早守在田徑場一角，高舉相機瘋狂攝下她躍杆前後的一舉一動，不想錯過任何一格。

　　儘管明知有粉絲金睛火眼盯着，楊文蔚沒太大心理壓力，她自言今年加強不少體能訓練，因此更有自信心。果不其然，她最後三度打破自己保持的香港紀錄，更跳過一米八八奪金，一躍成為世界排名第九。

中學嚴師發掘潛質

　　原本是打排球出身的楊文蔚，因高度優勢，一跳起就「封死人」，扣殺「揼釘」無人能擋。她之後報名陸運會跳高項目，結果摘下銀牌。當時中學田徑隊教練溫達勇見她「骨格精奇」，於是找她開展特訓，一練就九年。

　　期望高，要求亦高，楊文蔚半激動半說笑地說：「他只會鬧我！」教練帶她去跟名校生一同練習。「對方動作做得不標準，教練還說『幾好幾好』，我明明做得比人好，他硬要找些很雞毛蒜皮的事罵我。」她不愛跑步，但魔鬼教練卻總是逼她跑圈減磅，每次講好跑半小時，最後一定有多無少。

　　不過嚴師也有感性時，有段日子楊文蔚突破不了心理關口，比賽表現一團糟，她自責不已，眼淚直奔，教練感慨說︰「我不想見到那麼勤力的運動員，練到一頭牛似的，但就甚麼成績都無。」這番話她記到今天。

　　吝嗇讚賞的還有她爸爸，今次第一次稱讚她「叻女」。她說到家庭背景時毫不介意，父母在她六歲時已離異，撫養權雖歸父親，她卻跟弟弟隨祖母同住。由細到大，她做任何事都只跟自己交代：「中學揀科、考入港大、做全職運動員等，都是我的決定。」

老人精做事成熟

　　十六歲時，祖母離世，她與弟弟搬往大圍劏房：「一百方呎單位，月租三千多元，住兩個人。」在內地做生意的媽媽每月寄錢給她租屋，爸爸則給買餸錢。楊文蔚一人身兼多職，既要讀書、又要照顧弟弟、做家務、買菜，不像其他同學可專心讀書。

　　惟老人精的她做起事來，卻遠比男友成熟。她與讀牙醫的男友拍拖四年半，未夠一年已見家長，關係穩定。原本她計劃與打乒乓球的男友在八月雙雙出戰台北世大運，可惜男友過不了內部遴選。楊文蔚事後安慰他，鼓勵他下年再努力，因屆時比賽地點是意大利。」男友聽罷，亦笑逐顏開。

　　這一年間，楊文蔚一跳成名，她反而想趁尚有一點影響力時，告訴學生及家長︰「運動改變了我，我曾經是街童、是廢青，五、六年級時最反叛，寧願坐公園，也不想回家，是運動令我有了目標。」
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