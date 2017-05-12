﻿精英背後 運動改變人生 「跳高女神」 廢青大改造

在亞洲田徑大獎賽創下一米八八新紀錄、勇奪金牌的港隊「跳高女神」楊文蔚，此時此刻仍難掩興奮之情，說到跳高、家庭、男友等事時七情上面，絕不扭擰，更自揭自己過去曾是「廢青」，寧在公園流連亦不願回家，最後卻被運動改變。



上月底在台北舉行的亞洲田徑大獎賽現場，年僅二十二歲的香港跳高美少女楊文蔚成為全場焦點，有台灣粉絲甚至一早守在田徑場一角，高舉相機瘋狂攝下她躍杆前後的一舉一動，不想錯過任何一格。



儘管明知有粉絲金睛火眼盯着，楊文蔚沒太大心理壓力，她自言今年加強不少體能訓練，因此更有自信心。果不其然，她最後三度打破自己保持的香港紀錄，更跳過一米八八奪金，一躍成為世界排名第九。



中學嚴師發掘潛質



原本是打排球出身的楊文蔚，因高度優勢，一跳起就「封死人」，扣殺「揼釘」無人能擋。她之後報名陸運會跳高項目，結果摘下銀牌。當時中學田徑隊教練溫達勇見她「骨格精奇」，於是找她開展特訓，一練就九年。



期望高，要求亦高，楊文蔚半激動半說笑地說：「他只會鬧我！」教練帶她去跟名校生一同練習。「對方動作做得不標準，教練還說『幾好幾好』，我明明做得比人好，他硬要找些很雞毛蒜皮的事罵我。」她不愛跑步，但魔鬼教練卻總是逼她跑圈減磅，每次講好跑半小時，最後一定有多無少。



不過嚴師也有感性時，有段日子楊文蔚突破不了心理關口，比賽表現一團糟，她自責不已，眼淚直奔，教練感慨說︰「我不想見到那麼勤力的運動員，練到一頭牛似的，但就甚麼成績都無。」這番話她記到今天。



吝嗇讚賞的還有她爸爸，今次第一次稱讚她「叻女」。她說到家庭背景時毫不介意，父母在她六歲時已離異，撫養權雖歸父親，她卻跟弟弟隨祖母同住。由細到大，她做任何事都只跟自己交代：「中學揀科、考入港大、做全職運動員等，都是我的決定。」



老人精做事成熟



十六歲時，祖母離世，她與弟弟搬往大圍劏房：「一百方呎單位，月租三千多元，住兩個人。」在內地做生意的媽媽每月寄錢給她租屋，爸爸則給買餸錢。楊文蔚一人身兼多職，既要讀書、又要照顧弟弟、做家務、買菜，不像其他同學可專心讀書。



惟老人精的她做起事來，卻遠比男友成熟。她與讀牙醫的男友拍拖四年半，未夠一年已見家長，關係穩定。原本她計劃與打乒乓球的男友在八月雙雙出戰台北世大運，可惜男友過不了內部遴選。楊文蔚事後安慰他，鼓勵他下年再努力，因屆時比賽地點是意大利。」男友聽罷，亦笑逐顏開。



這一年間，楊文蔚一跳成名，她反而想趁尚有一點影響力時，告訴學生及家長︰「運動改變了我，我曾經是街童、是廢青，五、六年級時最反叛，寧願坐公園，也不想回家，是運動令我有了目標。」