﻿舞動青春 演藝舞蹈新院長 舞出更多可能 重視跨系創作育才

演藝舞蹈學院上月底完成春季演出，由三個舞蹈學系合演的《模糊的平行線》備受好評，讓今年一月始任院長的施迪偉（David Steele），更覺跨學系創作的重要性，並擬着手改革上課時間表，以及成立校友舞蹈團，發掘舞者的更多可能性，以讓下一代成為具備創造力又有影響力的舞蹈家。



《模糊的平行線》於○六年由舞蹈學院現代舞高級講師余載恩編創，這次交由芭蕾舞、中國舞及現代舞學生攜手演出。施迪偉笑言，有來自北京的編舞家讚揚部份人的舞蹈水平可媲美專業舞者，惟讓他倍感驕傲的原因，卻是從跨學系舞者的默契交流中，看見「Sense of Unity（團結一心）」。



重擬時間表騰出課節



施迪偉認為，年輕舞者死守一種舞風是件糟糕的事，或因而妨礙個人發展、對舞蹈的認知，而不知它只是其中一塊拼圖而已。他在歐洲從事舞蹈教育多年，其任教過的學府不曾設有中國舞學系，如今他得見中國舞融入芭蕾舞或現代舞，更加確信傳統舞蹈的文化價值，對本港學生尤為重要。



惟現時舞蹈學院只有公演時才有跨系合作，施迪偉留意到演藝學生每周的練舞時間，可謂他任教過的學府之冠，若不從上課時間表中着手，根本沒辦法創造更多合作機會，白白錯失那些「令人驚歎的創意」。他因此重新擬定時間表，騰出課節，讓三系學生得以聚首。



施迪偉直言跨學系合作，尤其是薈萃中西風格的舞蹈創作，於世界各地的院校均屬罕見，卻有助學生從不同舞風中精煉出個人風格，相信日後將會成為演藝的一大賣點。



改革「言出必行」



舞蹈學院亦素有討論為其畢業生設立校友舞蹈團，施迪偉解釋，校方盼成為學界與舞蹈圈的橋樑，好好地裝備學生，使其更有準備地踏上專業舞台，「他們需找到自己的位置，思考可帶來甚麼改變。」他續指，在校生能在舞蹈團中實習半年至一年，日後更可善加利用演藝校友網絡，今年暑假將邀請畢業生回校分享。



至於舞蹈學院的發展，即使施迪偉只是到任不久，但他的腦海中早有不少藍圖。他指去年十一月未上任時，曾來港一星期觀察學院演出的最後準備工作，當時已在想上任後有甚麼應該要做。雖課程變革的細節尚未齊全，惟施迪偉卻抱着「言出必行」的心態來說這些話：「若然我覺得這一切都不可能，我也不會來到演藝了。」



帶着過去三十年於英國、丹麥及法國的工作經驗，施迪偉來到文化環境截然不同的亞洲城市，他希望自己能夠成為演藝與外國院校的中間人，廣納各地學府的優點，不盲目跟從歐洲固有一套，反而因應演藝的特點，加以利用豐富的亞洲藝術文化，為「演藝出品」建立獨特的形象。