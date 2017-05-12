﻿全手造中式商船「大張保」 末代船匠︰十年磨一劍

「我哋十年磨一劍。」船匠父子檔區渭（仙叔）及區世傑（豹哥）在十二年前打造「張保仔」觀光中式木船之後，新船「大張保」最近順利下水。十年一創舉，期間見證本港造船業急速沒落，全港船匠僅餘二十人，懂得全人手造中式商船的船匠，只餘下他們二人。



最新一期《東周刊》報道，區氏父子仙叔及豹哥悉心打造兩年的中式木船「大張保」，終於揚帆出海，接載旅客暢遊維多利亞港。



兩人相對望，百感交集，豹哥說：「原定一年零三個月起貨，最後遲了九個月才交貨，賠了五十萬元給客人，自己都覺得唔好意思。」



老粗一名的豹哥，讀書不多，但「義」字行頭，只要不失信於人，縱然破財收場，在所不惜，對於八十六歲的仙叔而言，「大張保」更有另一重意義，是他收山前的代表作，看着它順利下水，這位老船匠臉上泛起笑容。



兩人對上一次合力打造的船，已是十年前的「張保仔」。豹哥笑說：「我哋十年磨一劍。」



兩艘船相隔十多年落成，見證香港造船業的滄桑變化，唯一不變的是父子二人對這門傳統手藝的執着和堅持，「『張保仔』造了九個月，但『大張保』就用了近兩年才完工。」



製造「大張保」難度更高，皆因造船業人才凋零，輸入木材亦要通過政府重重關卡。「香港最後一間油灰店都要結業，又無廠生產造船專用的鐵釘，無法百分百香港製船。」於是把「大張保」部份工序移師珠海，卻被內地「大口」同業哄騙，豹哥說：「內地人接單時，托塔都話得，講完就『算』，係『算數』那個『算』！」，他指香港行內講信用，但內地人卻「得個吹字」。



另外，豹哥指南丫島發生海難之後，近年海事處對船隻檢查要求提高，指以前處方檢查「張保仔」三幾次，現在檢查「大張保」起碼十次或以上。



在豹哥眼中，造船不光為了搵食，也是為承傳一門藝術，每個結節也盡力做到十美。