﻿羅老太突入稟撤換信託人 鷹君家族疑爆爭產戰

坐擁鷹君系六百億上市王國的城中豪門羅氏家族，其已故創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君早前突入稟高等法院，要求禁制及撤換滙豐國際信託作為一份信託契的信託人職務，並下令對方交代帳目和賠償損失。消息人士透露，九十七歲的羅老太不惜重金禮聘資深大狀余若海入稟，不少認識她的老商家都相當愕然，擔心老人家是否受人影響而告上法庭。



最新一期《東周刊》報道，羅氏家族爭產的消息近日在商界愈傳愈烈，事緣去年十二月鷹君已故創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君突然入稟高等法院，要求禁制及撤換滙豐國際信託作為一份於八四年四月十四日訂立的信託契的信託人職務，同時下令其交代帳目和賠償損失。熟悉羅家的消息人士透露，若事件未能和解，勢將有連場好戲上演。「聽聞羅老太近排無喺山頂憇苑住，搬咗去二仔羅旭瑞嘅酒店。」



羅老太與已過身的丈夫羅鷹石，據知一直與三子羅嘉瑞和五子羅鷹瑞同住山頂金馬麟山道二十二號憇苑大宅。「三仔嘉瑞係家族信託委任人之一，一直維繫同照顧羅家成員利益，今次爆出爭產風波，難免成為磨心。五仔係出名心臟科醫生，一向無插手羅家生意，但身為家族嘅家庭醫生，向來好照顧阿媽，尤其係佢嘅健康。」消息人士說。



羅鷹石○六年離世前，早已成立家族信託基金，管理鷹君的股份，保障兒孫富貴榮華，以及確保集團由羅氏家族繼續掌舵。鷹君最新年報顯示，滙豐國際信託持有鷹君約百分之三十三點四八權益，受益人除了羅老太、羅嘉瑞和羅鷹瑞外，還包括長子羅孔瑞、四子羅康瑞、孻仔羅啟瑞和長女羅慧端。



商界中人俱難以置信



與羅家友好的商界人士，對於羅老太忽然興訟都難以置信。「佢同羅伯一向好慳家，今次居然重金搵資深大狀余若海入稟，要撤換做咗三十幾年家族基金受託人嘅滙豐，唔少世交朋友都唔係幾信，擔心老人家係咪受到唆擺影響先告上法庭。鷹君啲物業近年升值唔少，或者有人流晒口水。」



持有冠君產業股份的豐盛資產管理董事黃國英認為，鷹君系近年的重組及發展策略方向正確。「分拆商廈同酒店上市，令發展方向較為清晰，有助反映業務實際價值。」熟悉鷹君內情人士指，除羅嘉瑞外，其他子女實際上鮮有參與集團業務。



《東周刊》就羅老太入稟一事向鷹君查詢，公關回覆不予置評；亦分別透過瑞房、新福港和富豪酒店的公關向羅康瑞、羅啟瑞及羅旭瑞查詢，至截稿前未獲回覆。