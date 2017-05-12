﻿地產業界疑慮不少 澳門舊區更新 擬引入「強拍」

最新一期《東周刊》報道，澳門有統計指出，當地多達三分二樓宇是三十年樓齡或以上舊廈，總數超過四千二百幢。去年三月政府牽頭成立的「都市更新委員會」，將舊區重整的概念，擴闊為更新整個都市的重大任務，經過多次專責小組討論及全體大會商議，早前終於公佈都市更新藍圖。
最惹起公眾關注的建議，就是降低申請樓宇重建的業權同意比例，解除現行法例中大廈重建要取得百分百業權同意的緊箍咒。都市更新委員會經過與法務區商議，提出介乎三十年至四十年樓齡的大廈，取得百分之九十業權同意便可重建；四十年或以上舊廈，比例再降至百分之八十五；如涉及重大利益，例如被政府劃為重建區、或已經拆卸的危樓，申請重建的業權同意比例更低至百分之八十。
都市更新另一個重要目標就是工廈活化。澳門現約有一百幢仍有運作和租售的舊式工業大廈，但由於地契所限，無法正式領牌，構成安全隱患。都市委員會又建議挑選一些工廈作為試點，向非工業用途的商戶發給臨時准照，例如樓上舖，讓他們合法地在工廈經營。此外，委員會又增設優惠方案，例如減免印花稅等，鼓勵工廈業主將物業轉為住宅等用途。
《東周刊》接觸到部份發展商高層，他們表明對參與計劃的意欲不大：「澳葡年代要取得土地發展遠較現在容易，價值相當低廉。但隨着近年『土地法』、『城規法』的完善，進行舊廈收購及重建複雜得多。雖然引入強拍模式，但要發展商逐家逐戶洽談收購，即使順利取得八成半業權，入則重建又不知可否增加地積比率，花時間心機又未必『有肉食』，不如不做。」