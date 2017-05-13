﻿母親節「三代團」大熱 股樓齊升仔女o氹媽 豪玩豪食

樓股齊鳴，今年首季經濟增長創六年來新高，孝順子女在母親節豪爽消費，答謝媽咪。有旅行社表示，在母親節前後多了子女帶母親外遊吃喝玩樂，特色「三代同堂」團大受歡迎。有子女到珠寶店購買珍珠，多謝媽咪養育之恩。有粵菜館表示，今年歎貴價菜的客人比去年多。



明天母親節，不少人帶母親外遊玩一轉。東瀛遊執行董事禤國全表示，公司在母親節推出「三代同堂」為主題的旅行團，讓一家大小趁節日共敍天倫之樂。他指，主題旅行團行程輕鬆，不會要求團友太早起牀，換酒店次數亦不會太頻繁，令「三代同堂團」推出後大受歡迎，大部份顧客會選擇五日四夜團，多到內地、日本、南韓或台灣等熱門地點。



旅社推主題旅團 報名有折扣



康泰旅行社亦趁母親節推出多個精選團，發言人指，精選團主要針對女性顧客，去不同地方可獲不同贈品或票價優惠，例如：日本團友可獲贈白色戀人朱古力、南韓團友有面膜禮品，遊內地中山的團友則享有報名費五折優惠。發言人續指，旅行社自三月起開始宣傳精選團，吸引不少子女帶同父母外遊，生意較平常上升近一成。



珍珠飾物受歡迎



位於銅鑼灣世貿中心專營高級首飾的Lily Collection，在母親節期間推介珍珠首飾。負責人Eddie表示，不少孝順仔女願意花錢購買首飾送給媽媽，最多人購買珍珠，售價由五千元至一萬元的珍珠耳環最受歡迎，因珍珠體積較大，較為矚目；珍珠由生物孕育出來，具有生命的意義，比其他寶石更適合母親節送禮。



食肆訂座爆滿



灣仔留家廚房負責人劉晉表示，顧客在一至兩個月前已訂位，今明兩天滿座，每晚會做兩輪，母親節十二位套餐收六千六百八十八元，菜式包括潮式炊鯧魚、XO醬爆北海道元貝桂花蚌，及羊肚菌螺頭燉竹絲雞等，反應不俗，比較便宜的套餐更受顧客歡迎。他表示，今年母親節市道好，預料與整體經濟回暖有關，由四月起食客量回升，點菜也較豪爽。



灣仔高級粵菜館福臨門表示，母親節訂枱反應熱烈，今明兩天均滿座，情況與去年差不多，售價為八百元一隻的三十頭飽魚及一千四百元一隻的乳豬均受食客追捧。