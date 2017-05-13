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﻿雙黃蛋連中三元 歌唱老師「太神奇啦」

2017-05-13 列印
■Natalie早前煎蛋時，連續打出三隻雙黃蛋。
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　　雙黃雞蛋不時見到，但一次過買到三個雙黃雞蛋，就令人嘖嘖稱奇。以教授唱歌而聞名的單紫寧（Natalie，見圖），早前生日，她早上煎蛋做早餐時，打了一隻蛋，發現是雙黃，再打一隻又是雙黃，第三隻亦如是，從未試過，她開心把相片上載社交平台與朋友分享。

　　Natalie在社交平台留言，指「生日過後第一日有奇蹟發生，整早餐時連續打了三隻雙黃蛋，太神奇啦。」她的朋友留言祝賀，有人指「好事成雙」，有人讚「老師好事連連連啊！」有朋友形容「六福臨門」。
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