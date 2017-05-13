 Advertisement
  • 2017年5月13日 星期六
  • 26º
  • 79%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 港聞

﻿蘇錦樑暗示不留任

2017-05-13 列印
　　距離下屆政府上任不足兩個月，商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨指，計劃七月一日後，先與太太去旅行，暗示不會留任，「同我太太去旅行先，探吓家人，都係長時間嘅，暫時計劃去唞一唞」。

　　他說，在政府工作要考慮不同持份者，當方案不能十全十美時，便需要取捨，又稱政府處事應要「把持得定一點」，若認為是正確的，就應該去做，要有承擔。

　　談及下屆政府時，蘇錦樑認為，候任特首林鄭月娥有能力、有心為香港服務，相信下屆政府會有很多有心有力的人加入，期望香港少些爭拗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd