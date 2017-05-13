﻿姦劫疑犯報案室偷LAN線 羈留室三更人員被問話

九龍灣橋底色魔被捕後在秀茂坪警署羈留室自縊死亡全城關注。消息稱，警方事後翻查警署閉路電視後，發現拍得疑犯在報案室偷走用作自縊的LAN線（電腦數據線）。消息稱，事件疑涉人為疏忽，西九龍重案組探員將會向秀茂坪警署三個更份的羈留室監管人員問話，以調查沒有發現疑犯身藏電腦線進入羈留室原因。



死者一名兄長（小圖）昨晨九時許由數名西九龍總區重案組探員陪同，到殮房認屍，逗留一個多小時後，登上由探員安排的七人車離開。



兄長認屍 不信弟自殺



其後，疑犯的兄長接受訪問，他稱弟弟一向怕死，不相信他會自殺；而且其弟並無近視，並非警方一度通緝的「四眼色魔」。



對於胞弟涉及姦劫案，他稱難以置信：「佢又唔係殺人放火，呢單嘢唔一定係佢做，佢要做強姦犯，唔使等今日！」他稱其弟大半生人多次出入監房，卻從沒涉及風化案。他又稱，警方在其弟的寓所未能找出受害人的失物。



據悉，警署報案室分為前台及後台。前台是處理市民報案，後台則供警員工作，枱面放有電腦，以及供人員為被捕疑犯錄取口供及打指模工作。警方初步調查後，發現秀茂坪警署報案室後台其中一部電腦的LAN線失去。



消息稱，警方事後翻看閉路電視錄影，發現疑犯從羈留室步出，錄取口供調查時趁機偷走，其後再被押回羈留室但為何再次進入羈留室時，理應要再接受搜身，卻無人發現LAN線，相信有人為疏忽。



疑涉人為疏忽



有關警署三個更份的羈留室監管人員，將要接受問話。保安局副局長李家超指，疑犯由臨時羈留室轉到另一間羈留室是否要再次搜身，警方在這方面有既定規則，現已委派獨立重案組調查事件，待調查後會處理，又說死因庭最後會將所有事實和證據公開。



