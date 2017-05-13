﻿姦劫疑犯報案室偷LAN線 羈留室三更人員被問話

死者一名兄長（小圖）昨晨九時許由數名西九龍總區重案組探員陪同，到殮房認屍，逗留一個多小時後，登上由探員安排的七人車離開。
兄長認屍 不信弟自殺
其後，疑犯的兄長接受訪問，他稱弟弟一向怕死，不相信他會自殺；而且其弟並無近視，並非警方一度通緝的「四眼色魔」。
對於胞弟涉及姦劫案，他稱難以置信：「佢又唔係殺人放火，呢單嘢唔一定係佢做，佢要做強姦犯，唔使等今日！」他稱其弟大半生人多次出入監房，卻從沒涉及風化案。他又稱，警方在其弟的寓所未能找出受害人的失物。
據悉，警署報案室分為前台及後台。前台是處理市民報案，後台則供警員工作，枱面放有電腦，以及供人員為被捕疑犯錄取口供及打指模工作。警方初步調查後，發現秀茂坪警署報案室後台其中一部電腦的LAN線失去。
消息稱，警方事後翻看閉路電視錄影，發現疑犯從羈留室步出，錄取口供調查時趁機偷走，其後再被押回羈留室但為何再次進入羈留室時，理應要再接受搜身，卻無人發現LAN線，相信有人為疏忽。
疑涉人為疏忽
有關警署三個更份的羈留室監管人員，將要接受問話。保安局副局長李家超指，疑犯由臨時羈留室轉到另一間羈留室是否要再次搜身，警方在這方面有既定規則，現已委派獨立重案組調查事件，待調查後會處理，又說死因庭最後會將所有事實和證據公開。