﻿疑涉爭產風波 缺席晚飯 嘉瑞鷹瑞母親節探母遇阻

昨天母親節，疑爆爭產風波的鷹君集團（041）家族上演一幕「尋母記」。鷹君創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君早前入稟法院，要求撤換家族信託公司，被外界視為家族爭產的前哨戰。羅老太搬離羅家大宅並入住酒店，其三子羅嘉瑞及五子羅鷹瑞昨早拿著花束及蛋糕，前往由次子羅旭瑞經營的酒店探望母親，竟遭酒店職員阻攔，幾經擾攘，兩人獲准登上酒店貴賓房。兩人均沒有出席晚上其他兄弟與母親的聚會，大合照亦不見兩人的蹤影。



昨早約九時，羅杜莉君三子羅嘉瑞、五子羅鷹瑞等人，帶備鮮花、蛋糕等到銅鑼灣富豪酒店（為次子羅旭瑞旗下公司經營），希望與母親共渡母親節，但各人到酒店接待處查詢時，職員指羅老太並非住在酒店，羅嘉瑞和羅鷹瑞卻相信母親在酒店內，堅持上貴賓房探望，被職員阻撓。經一輪擾攘後，兩人與酒店職員一同乘升降機上樓，逗留近四十分鐘，相信兩人留下鮮花、蛋糕之後才離去。



到昨晚，羅氏家族部份成員在酒店替羅老太慶祝母親節，包括長子羅孔瑞、次子羅旭瑞及幼子羅啟瑞等，各人讓傳媒拍照，但未見羅嘉瑞及羅鷹瑞，家族合照亦少了二人。



羅康瑞訪京參與「一帶一路」



據悉，羅嘉瑞及羅鷹瑞早上幾經辛苦與母親見了一面，為免尷尬，未有出席晚上的家庭聚會。至於在六名兒子之中，排行第四的羅康瑞，身在北京參與「一帶一路」活動。



羅老太提出撤換家族信託公司之後，上周鷹君舉行股東大會，身為鷹君主席的羅嘉瑞表示，對母親羅杜莉君入稟法庭的行動，事前不知情，他感突然。



羅嘉瑞又說，家族信託運作三十年均沒有問題；母親九十八歲，疑她也不清楚入稟原因。他認為她受唆擺，又指自己十多天沒見過母親。



羅氏家族爆爭產風波



另外，上周鷹君股東會出現意外結果，羅啟瑞在逾八成六反對票下，無法重選為執行董事。羅啟瑞昨晚被問及遭踢出董事會一事，他說遲些交代，又指自己經常見到母親。



《東周刊》上周披露羅氏家族爆爭產風波，羅老太入稟高院，要求禁制及撤換滙豐國際的信託人職務，並要求滙豐交代帳目及賠償損失。○六年鷹君創辦人羅鷹石離世後，鷹君一直由羅嘉瑞掌舵，若發生爭產官司，鷹君控制權誰屬，成為商界焦點。