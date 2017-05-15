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﻿歐盟27國專家追查 病毒疑源自俄烏

2017-05-15 列印
■一名英國工程師意外發現阻止病毒散播方法。
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　　「WannaCry」病毒肆虐全球多個國家及地區，英國有政府部門遭勒索「贖金」，「疫情」規模史無前例。鑑於情況嚴重，歐盟逾二十個成員國共同組織一支電腦專家隊伍，追緝幕後黑手。初步調查後，有專家認為病毒源頭可能來自俄羅斯或烏克蘭。

　　調查小組由多名電腦專家組成，成員分別來自二十七個歐盟成員國。有英國傳媒引述專家意見，認為涉事黑客盜用了美國國家安全局用以入侵微軟視窗系統的工具，從而發動今次襲擊，更指黑客可能來自俄羅斯或烏克蘭。據悉，涉事黑客在短片分享網站YouTube上載如何製作勒索軟件的影片，更以十六英鎊（折合約一百六十港元）的賤價出售軟件。相關影片在周末已被YouTube刪除。
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