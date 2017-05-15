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﻿英工程師花80元 阻病毒散播

2017-05-15 列印
　　面對「WannaCry」突襲，各國束手無策，一名年僅二十二歲的英國工程師卻意外以八十港元代價，成功制止病毒攻擊。

　　該位網名「MalwareTech」的工程師，事發時正在放假，在得悉病毒肆虐消息後，設法獲取一個病毒樣本，經他研究後，發現病毒在進行攻擊前，會先發送訊號至一個由無意義字母串成的網址。

　　MalwareTech在不明所以下以約十一美元（折合約八十港元）的價格註冊該網站域名，隨後發現病毒的攻勢戛然而止，原來該網址是黑客以防病毒失控而設計的「煞車掣」，如網址回應病毒發出的訊號，病毒便會停止攻擊。MalwareTech誤打誤撞註冊域名，卻正好激活了網址，令病毒停止運作。
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