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﻿港鐵縱火案疑犯器官衰竭亡

2017-05-15 列印
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　　今年二月港鐵尖沙咀站列車遭縱火，釀成十九人受傷的縱火案，涉案被捕及多次缺席聆訊，一直受傷命危的六十歲疑犯張錦輝（見圖），在沙田威爾斯醫院留醫三個月後，昨晨因器官衰竭不治。

　　大律師陸偉雄稱，法醫官稍後會剖屍及法庭進行死因研訊後，由於不會控告死人，律政司會提出撤回控罪，終結案件審訊。

　　今年二月十日晚，張搭一列由金鐘往尖沙咀站列車，途中他疑拿出易燃液體淋潑乘客後縱火，導致他及十八名乘客受傷。

　　張涉嫌縱火被捕，傷勢危殆一直在威爾斯醫院留醫。

　　昨日清晨五時許，醫護人員發現他昏迷，搶救後證實死亡，初步檢驗相信因器官衰竭不治。
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