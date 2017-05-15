﻿孩子發展遲緩 須及早慎察

不論因為先天或後天因素，例如遺傳、疾病、生活習慣或教育方式不當等，均有可能令孩子發展遲緩，故如家長有懷疑，應趕及於三歲前的腦部發育黃金期內，為孩子進行全面相關檢查及治療。文：衞兒



家長懷疑子女有發展遲緩，往往由一些小事開始發現，例如說話總是口齒不清、理解能力低、身體平衡力差而容易跌倒等，但醫生不建議家長單憑症狀肯定子女是否有相關問題，應經由專業醫療人員進行有系統的檢測來作定論。



經由專業檢測



現時無論政府或私營醫療機構，都有提供相關的評估服務。兒科專科醫生鄭碧純指，很多人都以為只有長不高才屬於發展遲緩，事實上發育遲緩可分為很多範疇，其中一種是低於應有同齡兒童的平均發展水平，必須及早進行治理。不過，亦應注意絕不可以兒童單一段時期來定斷，因大部份孩子都可能在某個特定的階段出現發育遲緩，而亦只有出現綜合長時間或整體趨勢的發展遲緩徵狀，並配合各種客觀的專業指標檢定，才可被正式確診。



身心行為問題



最常見的發展遲緩如認知能力問題，即對人、事、物，包括概念、邏輯、記憶、理解和表達等，較同齡者的認知相較遲緩，當中又再細分為智力障礙、發展性學習障礙、注意力不足多動症，其次還有集中於身體和語言等出了問題，包括各種生理發展未達該年齡應有的發展指標，常見有知覺障礙、感官障礙、動作障礙、平衡力差等。語言方面則有理解、表達能力較差，而有口吃、發音異常等都屬於這個範疇。最後是情緒及行為方面，例如心理情緒和行為表現，不符合目前生理年齡應有的狀態，好像患上自閉症等。



大多涉及腦疾



可引致發展遲緩的疾病非常多，例如感染性疾病可能導致神經系統受損而影響生長發育，而兒童較易有腦部病變，例如水腦症、小腦症等。後天的感染如細菌性腦膜炎、病毒性腦炎等。部份患者則與先天遺傳因素有關，例如有基因缺陷疾病，病徵包括出現先天性心臟病及智障等。後天養育方法不當亦為關鍵，例如不良教養環境，成人過度照顧，不按適齡所需而施教，又或過於溺愛而遲遲不讓孩子接觸新事物，均可引發學習及感官發展上的遲緩。建議別過度阻止幼兒爬行及探索新事物，因幼兒感官系統在出生後即迅速發展，如長期處於受保護狀態，肌膚很少暴露於外界，又很少觸碰其他東西，有可能導致他們不能如同齡嬰孩般，發展正常的觸覺感官反應。