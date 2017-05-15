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﻿驗身防糖尿病 團體倡提供醫療券

2017-05-15 列印
　　香港現時約有七十多萬人患糖尿病，約佔全港一成人口，當中九成半病人患有可預防或延遲病發的二型糖尿病。食物及衞生局副局長陳肇始昨表示，糖尿病患者有增加趨勢，醫管局每年都獲增撥資源，支援糖尿病患者，政府亦有成立委員會關注慢性疾病，及降低導致慢性疾病的風險因素。

　　香港糖尿病聯會認為，政府有需要採用有效對策，防止糖尿病患者數目進一步攀升，並建議為四十五歲或以上的慢性病患者，特別是高血壓、高血脂患者以及體重超標人士，提供醫療券，讓他們定期驗身，盡早確診及介入治療糖尿病。
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