﻿撰信澄清換家族信託無受唆擺 羅老太發火 斥嘉瑞「不孝」

鷹君集團爭產疑雲，源於集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君日前突入稟高院，要求更換家族信託公司「滙豐信託」。至上周，在鷹君股東大會，羅杜莉君么子羅啟瑞在八成六反對票下被踢出董事會，其後羅老太搬離山頂羅家大宅，入住次子羅旭瑞旗下的銅鑼灣富豪酒店。羅嘉瑞上周在股東大會後表示，羅老太今年九十七歲，疑她在不清不楚情況下入稟，直言她被人唆擺帶離家。
「頭腦十分清醒」
羅老太向羅嘉瑞發家書反駁，強調自己年事已高，但頭腦十分清醒，又指羅嘉瑞常在不同事情上請示其意見，足證她神智清晰。她稱自上年起一直要求羅嘉瑞支持，兒子「應該知道我告滙豐信託的因由」，不明他為何向傳媒稱感到突然，並希望他不要違背雙親的共同意願。
信中提到，羅老太搬離山頂大宅，是不希望「你們個別時常到我的住所嘈吵，令到我無日安寧」，又自言到酒店居住，不用每天受煩擾，暫時享受生活。羅老太強調，控告滙豐是其個人意願，未受他人影響，亦沒有被人脅迫搬離大宅。她直斥羅嘉瑞刻意歪曲事實，製造虛假的輿論，損害其名聲，是為「不孝」之舉，亦對其餘兄弟不公平。
斥嘉瑞製造虛假輿論
知情人士透露，羅老太連串行動，背後疑有人「發功」，因鷹君上周三召開股東大會，其間羅啟瑞被踢出董事會，之後有人向羅老太稱，下一個被踢走的將是長子羅孔瑞和羅老太，使她大怒，遂發家書聲討羅嘉瑞。羅老太不諳法律，不會想到控告滙豐信託，且成立家族信託不用交遺產稅，羅老太為人節儉，不會無故向家族信託動手。入稟一方聘用資深大狀余若海，收費不菲，不符羅老太慳儉的性格。
知情人士稱，羅老太曾欲召開家庭會議，但有人故意選羅嘉瑞及羅鷹瑞沒空的日子召開，藉故聲稱兩人拒絕出席。羅老太長期跟羅嘉瑞及羅鷹瑞同住，如今她突然搬走，惹人懷疑被人帶走。