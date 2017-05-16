﻿撰信澄清換家族信託無受唆擺 羅老太發火 斥嘉瑞「不孝」

資產凈值逾六百億的鷹君集團爭產疑雲未息。羅家第三子羅嘉瑞及第五子羅鷹瑞前日趁母親節往酒店探望母親羅杜莉君受阻，引起猜測。羅老太日前突入稟高院，要求更換家族信託公司；羅嘉瑞質疑母親受人唆擺，在不清不楚下入稟法院，並搬離大宅，矛頭直指其餘兄弟。羅老太發家書還擊，指羅嘉瑞刻意歪曲事實，痛斥這名兒子不孝，又強調自己做決定時神智清晰。有知情人士指，羅老太向來慳儉，不會無故更改家族信託以致須付遺產稅，更遑論花錢聘請資深大狀，疑背後有人「發功」。



鷹君集團爭產疑雲，源於集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君日前突入稟高院，要求更換家族信託公司「滙豐信託」。至上周，在鷹君股東大會，羅杜莉君么子羅啟瑞在八成六反對票下被踢出董事會，其後羅老太搬離山頂羅家大宅，入住次子羅旭瑞旗下的銅鑼灣富豪酒店。羅嘉瑞上周在股東大會後表示，羅老太今年九十七歲，疑她在不清不楚情況下入稟，直言她被人唆擺帶離家。



「頭腦十分清醒」



羅老太向羅嘉瑞發家書反駁，強調自己年事已高，但頭腦十分清醒，又指羅嘉瑞常在不同事情上請示其意見，足證她神智清晰。她稱自上年起一直要求羅嘉瑞支持，兒子「應該知道我告滙豐信託的因由」，不明他為何向傳媒稱感到突然，並希望他不要違背雙親的共同意願。



信中提到，羅老太搬離山頂大宅，是不希望「你們個別時常到我的住所嘈吵，令到我無日安寧」，又自言到酒店居住，不用每天受煩擾，暫時享受生活。羅老太強調，控告滙豐是其個人意願，未受他人影響，亦沒有被人脅迫搬離大宅。她直斥羅嘉瑞刻意歪曲事實，製造虛假的輿論，損害其名聲，是為「不孝」之舉，亦對其餘兄弟不公平。



斥嘉瑞製造虛假輿論



知情人士透露，羅老太連串行動，背後疑有人「發功」，因鷹君上周三召開股東大會，其間羅啟瑞被踢出董事會，之後有人向羅老太稱，下一個被踢走的將是長子羅孔瑞和羅老太，使她大怒，遂發家書聲討羅嘉瑞。羅老太不諳法律，不會想到控告滙豐信託，且成立家族信託不用交遺產稅，羅老太為人節儉，不會無故向家族信託動手。入稟一方聘用資深大狀余若海，收費不菲，不符羅老太慳儉的性格。



知情人士稱，羅老太曾欲召開家庭會議，但有人故意選羅嘉瑞及羅鷹瑞沒空的日子召開，藉故聲稱兩人拒絕出席。羅老太長期跟羅嘉瑞及羅鷹瑞同住，如今她突然搬走，惹人懷疑被人帶走。