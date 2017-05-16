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﻿「WannaCry」全球20萬人中招

2017-05-16 列印
　　「WannaCry」勒索軟件病毒肆虐全球，多達一百五十個國家及地區受襲，相信受害者多達二十萬人，亞洲「疫情」不容樂觀。

　　有內地保安公司指，截至周日傍晚，內地有近三萬間機構、多達數十萬計裝置受到感染；日本計算機應急處理協調中心亦指，全國六百處地點共有兩千部電腦受到攻擊；韓國大型院線CJ CGV則有九十間旗下影院受襲，青瓦台亦證實境內共有九宗受感染個案。

　　歐洲方面，繼續有大型機構遭受襲擊，包括德國鐵路公司、西班牙電信（Telefónica）等。俄羅斯中央銀行則發現帶有病毒電郵，惟運作未受影響。
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