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﻿美股中段升82點

2017-05-16 列印
        美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二○九七八點，升八十二點；納指則報六一四二點，升二十一點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點八三港元，跌零點○二港元；中移動則見八十五點七三港元，升零點一八港元。紐約期油則報每桶四十九點一二美元，升一點二八美元。
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