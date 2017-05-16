﻿官信壓力下犯錯 迫子跪地過馬路 莽父判感化

懲處八歲次子成績差，惡父在大庭廣眾下迫令兒子雙手扭耳和雙膝跪行過馬路。他早前承認一項虐兒罪，昨在觀塘法院被判罰十二個月感化令。辯方求情指，被告已明白管教兒子不能急進，感到後悔，並承諾不會再犯。裁判官認同感化報告，形容被告是負責任的父親，今次在壓力下犯錯。



控罪指，被告李國宏（四十歲）涉於今年一月二十三日到補習社接兩子放學時，從導師口中得悉次子不聽話及成績差後動怒斥責。當走至藍田啟田商場外，體罰次子雙手扭耳，雙膝跪地過馬路，途人目擊後喝止並報警，次子送院驗出膝蓋觸痛。



辯方引述感化報告求情，指被告用了不當方法管教兒子，深感後悔並承諾不會重犯。被告為裝修工人，是家庭經濟的唯一支柱。裁判官認同報告屬正面，指被告只是教導方法不當，在壓力下犯錯，現已得到教訓，故判處被告十二個月感化令。







