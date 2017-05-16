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﻿醫生偷拍裙底「博釘牌」

2017-05-16 列印
　　屯門醫院腦外科男醫生因飽受母親及妻子施加的壓力，於前年六月偷拍兩名護士裙底照，希望「博釘牌」。男醫生早前承認兩項有違公德行為罪，昨於屯門法院被判以一百六十小時社會服務令。

　　裁判官判刑時指，被告黃智聰（二十九歲）犯案與其坎坷經歷有關，被告自小被母親寄予厚望，最終當上公立醫院醫生，惟被告「能醫不自醫」，不能解決自己的情緒問題。被告的舉動是對女性尊嚴、私隱的踐踏，應判處監禁，惟考慮到被告的處境及參考相關案例，決定判被告長時間的社會服務令，以示阻嚇。









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