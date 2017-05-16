﻿每年電費可慳300元 一級能效冷氣機耗電差兩成

消委會測試市面上十四款，售價由六千多元至一萬五千多元的「兩匹」變頻式分體冷暖空調，發現同樣達一級能源效益的冷氣機，耗電量最多可相差兩成，電費最多相差二成四。其中售價最貴的三菱電機，慳電能力最好。



消委會假設每年使用冷氣機一百八十天，每天十二小時，以每度電一元二角計算，每年電費由九百四十六元至一千二百四十九元不等，相差達兩成四。其中售價最貴的三菱電機電費最便宜；售價最便宜的美的，為第三高電費。



製冷量方面，大部份樣本與其聲稱的數值吻合，只有開利及約克，比其聲稱低百分之二點八及三點六。



消委會研究及試驗小組主席黃錦輝建議，若消費者想進一步慳電，應選擇製冷量與使用空間大小匹配的冷氣機，因冷氣機只在開機初時運行到最大負荷，室溫達設定溫度後，便會可長時間以較低轉速運行。