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﻿首季網購投訴958宗

2017-05-16 列印
        消委會今年首四個月接獲九百五十八宗網購投訴，有投訴者去年在網站看到「新會員專享購買第一件貨品半價優惠」，於是註冊並以半價一百三十元購買一雙鞋，惟一個月後，發現其信用卡被該網站扣除二百九十元會費。

　　另有投訴人在網站以一千元購買兩張音樂會門票，惟收貨時發現每張門票價值為二百八十元，事主要求更換，網站卻自稱是交易平台，不干涉賣家定價。涉事網站域名為「.hk」，但消委會檢視單據後，發現該網站於西班牙註冊恐難追討。

　　消委會建議，市民不應單以搜尋器顯示的先後次序，衡量網店的信譽及可靠性，並提醒即使網站域名顯示「.hk」，亦不代表網店由本地營運。
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