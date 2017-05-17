﻿巴國總理車隊沿途佈防 猛鷹發難 突襲警員

巴基斯坦總理謝里夫昨天抵港，展開三天訪問行程，警方出動保護要人組（G4）嚴密保護。巴國總理抵港前，一名於長青隧道山坡邊負責周邊保安的警員竟遇「空襲」，疑遭一隻鷹俯衝施襲，其頭部被抓傷。有觀鳥專家分析，當時警員可能接近鳥巢範圍，被誤會入侵地盤，鷹會攻擊入侵者保衞家園。



為準備保護來港的巴基斯坦總理謝里夫，昨晨十時許多名新界南總區交通部警員在青衣長青隧道對開山坡站崗，其間一名警員突然遭受「巨鳥」襲擊。消息稱，遇襲受傷的警員姓敖（二十八歲），隸屬葵青警區特遣隊，入職警隊約六年。



警頭部遭抓傷



警方表示，昨午約一時許，該警員與同袍在長青隧道山坡旁作保安執勤時，一隻疑為鷹或隼的「巨鳥」高速俯衝而下，襲擊該警員頭部，傷人的「巨鳥」行兇後飛走。據悉，同袍其後發現受傷警員頭頂有兩條抓痕，召救護車將他送院，他獲治療後無大礙。記者事後在現場長青隧道附近觀察，隧道附近一帶為叢林，不時有兩至三隻巨形雀鳥在空中盤旋。



鳥類專家：繁殖季節戒心強



香港觀鳥會保育主任胡明川表示，雀鳥襲擊人類的事件鮮有聽聞，大形雀鳥如鷹或隼的觀察力極強，不會誤會警員頭髮為食物。她估計，有關警員當時站得太接近雀鳥的巢穴，因而被牠們誤會受騷擾或入侵，才會作出自衞，攻擊入侵者。現時正值春夏季鳥類的繁殖季節，雀鳥的戒心亦特別大。她補充稱，鷹這一類雀鳥經常有出沒港島南區、西貢及昂船洲。



昨午近三時，巴基斯坦總理謝里夫抵達赤鱲角香港商用航空中心，隨即登上座駕，離開中心前往酒店，警方要員保護組（G4）為其座駕護航，警方亦派出全頻無線電干擾車。謝里夫及護送車隊昨午近四時抵達九龍香格里拉酒店。他今日會先後與特首梁振英會面及在港島香格里拉酒店出席一個論壇，明午離港。