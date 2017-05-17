 Advertisement
  • 2017年5月17日 星期三
  • 28º
  • 64%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 港聞

﻿狗女卡水管悲鳴 消防愛協拯救三句鐘

2017-05-17 列印
■唐狗女夾在山坡水管罅隙，動彈不得，需愛協人員及消防員拯救。
Previous Next

　　狗女風雨中被困山坡三小時，幸獲人們出手相救！昨凌晨近三時薄扶林道港大聖約翰學院馬登樓風雨交加，一頭成年唐狗女走至馬登樓邊山坡，疑因天雨路滑，跣落約一百呎深的山坡下，右前腳更被卡在防火梯兩條水管之間無法動彈，在雨下悲鳴。

　　宿舍管理處職員聞得異聲，查看發現事件。警方偕同消防及愛協人員到場拯救。惟狗女疑似受驚，當救援人員試圖為牠包紮時，竟張口欲咬走近的愛協職員，愛協人員之後需召外籍獸醫到場，為狗女注射麻醉劑，讓牠鎮靜下來。消防員花約三小時，以鋼線綁起大樹及水管，再用機器將水管拉開，成功把狗女救出，並將之送往愛協醫院治理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd