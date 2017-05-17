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﻿美股中段升21點

2017-05-17 列印
　　美國周二股市向好，杜瓊斯指數中段報二一○○三點，升二十一點；納斯達克指則報六一五八點，升八點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點九港元，跌零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點九四港元，升零點○九港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百三十六點九美元，升六點九美元；紐約期油則報每桶四十八點八四美元，跌零點○一美元。
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