谷草一千和千二米雖然都屬於鬥快的短途賽，但其實一千米更講求速度，所以五班此程經常都是「飛霞」、「欖球鑽石」放頭，四班是「海之濤」，三班則是「旅遊多寶」，皆因其他前置型馬，前速都不足以與這幾匹正宗子彈馬抗衡。 第一場四班一○○○米。「海之濤」今季十五戰只取得一捷，而且是換上莫雷拉才打開勝門，且只以半身位壓倒現在尚未破悶局的「美麗之友」，表面看來，前駒即使在四班的優勢也不算太大。 不過，「海之濤」其實在季中才真正跑起狀態，於四班贏馬後，之後跑的都是三班賽，而且碰上高一個班次的快馬「旅遊多寶」也在此時復甦，可謂遇上剋星，未能交出成績也情有可原。 值得留意的是，「海之濤」上仗在三班...

2017-05-17