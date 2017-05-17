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﻿迪士尼第三間酒店開幕 四大庭園異國風情味重

2017-05-17 列印
■安明智為酒店開幕致詞。
■「迪士尼探索家度假酒店」昨日正式開幕。
■迪士尼少不得「美國隊長」。
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        香港迪士尼第三間酒店「迪士尼探索家度假酒店」昨日正式開幕，酒店提供七百五十間客房，並設有四個庭園，分別以亞洲、大洋洲、非洲及南美洲為主題，為令客人一年四季入住，可看到不同景致。迪士尼指，新酒店可強化香港於亞洲區內旅遊業的競爭力。

        迪士尼探索家度假酒店樓高七層，提供七百五十間海景或園林景觀客房，其中有五十間有機會於晚上觀賞到迪士尼煙花表演。酒店有七成房間屬相連設計，方便一家大小入住。酒店的房間佈置和庭園都分為四個主題，分別為亞洲、大洋洲、非洲及南美洲。酒店亦在大堂、客房、餐廳等地方，展示過千件來自世界各地的工藝品及珍藏，包括古董玩具、紡織物及珠寶等。而酒店中央的泳池區域，則以假山假水造景為主。

　　華特迪士尼樂園及度假區亞洲區總裁及董事總經理安明智相信，新酒店能進一步豐富香港迪士尼的度假體驗，有助強化香港旅遊業的競爭力。
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