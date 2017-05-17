﻿迪士尼第三間酒店開幕 四大庭園異國風情味重

迪士尼探索家度假酒店樓高七層，提供七百五十間海景或園林景觀客房，其中有五十間有機會於晚上觀賞到迪士尼煙花表演。酒店有七成房間屬相連設計，方便一家大小入住。酒店的房間佈置和庭園都分為四個主題，分別為亞洲、大洋洲、非洲及南美洲。酒店亦在大堂、客房、餐廳等地方，展示過千件來自世界各地的工藝品及珍藏，包括古董玩具、紡織物及珠寶等。而酒店中央的泳池區域，則以假山假水造景為主。
華特迪士尼樂園及度假區亞洲區總裁及董事總經理安明智相信，新酒店能進一步豐富香港迪士尼的度假體驗，有助強化香港旅遊業的競爭力。
巴基斯坦總理謝里夫昨天抵港，展開三天訪問行程，警方出動保護要人組（G4）嚴密保護。巴國總理抵港前，一名於長青隧道山坡邊負責周邊保安的警員竟遇「空襲」，疑遭一隻鷹俯衝施襲，其頭部被抓傷。有觀鳥專家分析，...
2017-05-17
國家主席習近平昨會見日本執政自民黨幹事長二階俊博，雙方討論朝鮮半島局勢、中日關係。習近平表示，中日關係目前面臨新機遇，亦須應對挑戰，希望雙方本着以史為鑑、面向未來精神，改善兩國關係。 習近平昨在釣魚台國賓館會見代表日本政府出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的二階俊博。他表示，今年是中日邦交正常化四十五周年，明年是中日和平友好條約締結四十周年，兩國為地區和平穩定發揮重要作用；歷史證明，和平、友好、合作是雙方唯一正確選擇，亦是兩國人民和國際社會普遍期待。 習指出，中日關係目前面臨新機遇，亦須應對挑戰，希望雙方本着以史為鑑、面向未來精神，改善兩國關係。 二階則向習近平轉交首...
2017-05-17
文在寅上周三宣誓就任韓國總統，他周日在Twitter宣佈，其愛貓晶晶已在當日「入主」青瓦台。據悉，晶晶原本是隻流浪貓，最初由文在寅女兒收養，二○○七年交由文在寅照顧，文五年前與前總統朴槿惠競逐總統大位時，晶晶已為他增添不少人氣。除「第一貓」晶晶外，文在寅日前亦宣佈將領養一隻黑色流浪狗多利，牠與文另一隻愛犬馬魯亦已遷入青瓦台。文在寅形象親民，不少支持者都為他作畫，他亦毫不吝嗇在IG上分享粉絲作品。
2017-05-17
何文田為九龍豪宅地段之一，又屬於34校網，有不少著名中學及小學，吸引不少有子女的家庭客入住。今次走訪的單位，是坐落於何文田山道的嘉輝臺，位置旺中帶靜，放盤實用面積952方呎，不設窗台，景觀開揚，室內裝...
2017-05-17
香港回歸20周年，中央送上債券通作大禮，人民銀行與金管局昨聯合公告，將開展中港債券通。中港債券通初期先開通「北向通」，允許境外投資者進入內地債市，不設投資額度限制，惟暫只限機構投資者，散戶無份。然後再適時開通「南向通」，讓內地投資者投資香港債市，而債券通正式啟動時間將另行公告。 人行及金管局聯合公告指出，「北向通」指香港及其他國家與地區的境外投資者，經由中港基礎設施機構之間在交易、託管、結算等方面的互聯互通機制安排，投資於內地銀行間債市；未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經互聯互通機制投資安排，投資香港債券市場。 「北向通」將遵守現行內地銀行債市對外開放政...
2017-05-17
祖雲達斯周日意甲作客1:3不敵羅馬，未能提早封王，不過教練艾歷基強調敗仗未有令戰將氣餒，更視之為當頭棒喝。老婦人勢在今晚意大利盃決賽重新上路，作客擊敗陣容不整的拉素，勇闖三冠王第一關，直取客勝。 （香港時間周四凌晨3:00開賽） 艾歷基上仗收起基亞連尼、阿歷士辛度，而保羅戴巴拿、丹尼爾及馬治斯奧僅後備上陣，預計他們今晚均會重返正選強陣出擊。其中，保羅戴巴拿今季意盃上陣四次入四球，效率有目共睹，故後衛邦路斯豪言今仗將會一洗上仗烏氣︰「今晚我們會向對手展示真正的實力，決賽的爭勝心亦與平時截然不同。」 拉素上仗意甲作客2:3不敵費倫天拿，還有守將佐敦盧卡古傷出，而中場馬高...
2017-05-17
今次阿卓爸爸測試TIGER近八千元電飯煲，同事聞價錢紛紛敬而遠之，不過阿卓爸爸對食飯好講究，認為一粒米如何變成軟硬適中的靚飯粒，取決於一個高質電飯煲。TIGER新一代電飯煲配備特製高壓內鍋，讓米粒在鍋...
2017-05-17
36歲唐詩詠與33歲洪永城（Tony）拍拖近兩年幾屢傳情變，上星期女方被問及生日時男友有何表示？詩詠BB竟話「沒表示」；至於洪永城亦避談與詩詠感情，令兩人分手一事甚囂塵上。「分訊」傳足一星期，昨日(1...
2017-05-17
香港地狹人多，人們外出，摩肩接踵，如果沉不住氣，初則口角，繼而動武，已是司空見慣。港鐵列車載客量大，車廂擠逼，是人們碰撞衝突的熱點。近日在港鐵有一名大叔爆粗罵人，最後並未釀成不快事件，皆因被罵者忍讓，不作還擊，其冷靜反應，避免情況惡化。 網上流傳一段短片，一名大叔日前乘搭港鐵，疑不滿身旁一名男乘客大髀緊貼他，覺得被推撞，站起身怒罵該名男乘客，不停爆粗口，更揮動手上的手拉車，敲打地面，更扔向男乘客旁邊空位，其他乘客見狀，紛紛走避，難得的是，被指撞人的男乘客非常鎮定，未有任何反應及動作，即使大叔在身邊扔手推車，嘭嘭聲響，他仍專心睇手機，當作沒事發生。 多年前巴士阿叔與一名青年在...
2017-05-17
谷草一千和千二米雖然都屬於鬥快的短途賽，但其實一千米更講求速度，所以五班此程經常都是「飛霞」、「欖球鑽石」放頭，四班是「海之濤」，三班則是「旅遊多寶」，皆因其他前置型馬，前速都不足以與這幾匹正宗子彈馬抗衡。 第一場四班一○○○米。「海之濤」今季十五戰只取得一捷，而且是換上莫雷拉才打開勝門，且只以半身位壓倒現在尚未破悶局的「美麗之友」，表面看來，前駒即使在四班的優勢也不算太大。 不過，「海之濤」其實在季中才真正跑起狀態，於四班贏馬後，之後跑的都是三班賽，而且碰上高一個班次的快馬「旅遊多寶」也在此時復甦，可謂遇上剋星，未能交出成績也情有可原。 值得留意的是，「海之濤」上仗在三班...
2017-05-17