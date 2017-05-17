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﻿「星島全港校際辯論總決賽」 換領入場券最後召集

2017-05-17 列印
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　　年度學界盛事，第三十二屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽快將於五月十九日舉行，今屆參賽隊伍經過五個多月逾百場的激烈淘汰賽，成功晉身總決賽的精英隊伍分別為（中文組）趙聿修紀念中學及華英中學，（英文組）保良局百周年李兆忠紀念中學及聖保羅男女中學，將於現場超過二千名校長、老師、學生及家長的見證下，爭奪王者殊榮。

　　今屆大會邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。想親睹這場學界王者之戰，請立即列印QR Code上的印花及一個有效的《星島日報》報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領入場券。換領截止日期為五月十八日，記得把握最後換領機會！入場券數量有限，請即行動！



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