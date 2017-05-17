﻿水果店遭撞閘 兇徒燒車毀證

昨凌晨近四時，有歹徒駕駛一輛私家車至元朗教育路六十八號地下一間生果店外，倒車撞毀大閘逃去。十五分鐘後，歹徒駕涉案疑車至距離現場約兩公里的孖峰嶺路與屏山里縱火燒車毀滅證據，消防接報後迅速撲滅火警，無人受傷。
警員接報到場，在生果店對開檢獲歹徒遺下涉及錢債的尋人紙張。生果店女負責人稱，一名從事金融投資的遠房男親戚，被指捲入一宗錢債糾紛，疑因此被連累，感到無奈。
警方調查後相信撞閘與燒車案有關，檢走閉路電視錄影助查，了解案發經過及緝捕歹徒歸案。
巴基斯坦總理謝里夫昨天抵港，展開三天訪問行程，警方出動保護要人組（G4）嚴密保護。巴國總理抵港前，一名於長青隧道山坡邊負責周邊保安的警員竟遇「空襲」，疑遭一隻鷹俯衝施襲，其頭部被抓傷。有觀鳥專家分析，...
2017-05-17
國家主席習近平昨會見日本執政自民黨幹事長二階俊博，雙方討論朝鮮半島局勢、中日關係。習近平表示，中日關係目前面臨新機遇，亦須應對挑戰，希望雙方本着以史為鑑、面向未來精神，改善兩國關係。 習近平昨在釣魚台國賓館會見代表日本政府出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的二階俊博。他表示，今年是中日邦交正常化四十五周年，明年是中日和平友好條約締結四十周年，兩國為地區和平穩定發揮重要作用；歷史證明，和平、友好、合作是雙方唯一正確選擇，亦是兩國人民和國際社會普遍期待。 習指出，中日關係目前面臨新機遇，亦須應對挑戰，希望雙方本着以史為鑑、面向未來精神，改善兩國關係。 二階則向習近平轉交首...
2017-05-17
文在寅上周三宣誓就任韓國總統，他周日在Twitter宣佈，其愛貓晶晶已在當日「入主」青瓦台。據悉，晶晶原本是隻流浪貓，最初由文在寅女兒收養，二○○七年交由文在寅照顧，文五年前與前總統朴槿惠競逐總統大位時，晶晶已為他增添不少人氣。除「第一貓」晶晶外，文在寅日前亦宣佈將領養一隻黑色流浪狗多利，牠與文另一隻愛犬馬魯亦已遷入青瓦台。文在寅形象親民，不少支持者都為他作畫，他亦毫不吝嗇在IG上分享粉絲作品。
2017-05-17
何文田為九龍豪宅地段之一，又屬於34校網，有不少著名中學及小學，吸引不少有子女的家庭客入住。今次走訪的單位，是坐落於何文田山道的嘉輝臺，位置旺中帶靜，放盤實用面積952方呎，不設窗台，景觀開揚，室內裝...
2017-05-17
香港回歸20周年，中央送上債券通作大禮，人民銀行與金管局昨聯合公告，將開展中港債券通。中港債券通初期先開通「北向通」，允許境外投資者進入內地債市，不設投資額度限制，惟暫只限機構投資者，散戶無份。然後再適時開通「南向通」，讓內地投資者投資香港債市，而債券通正式啟動時間將另行公告。 人行及金管局聯合公告指出，「北向通」指香港及其他國家與地區的境外投資者，經由中港基礎設施機構之間在交易、託管、結算等方面的互聯互通機制安排，投資於內地銀行間債市；未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經互聯互通機制投資安排，投資香港債券市場。 「北向通」將遵守現行內地銀行債市對外開放政...
2017-05-17
祖雲達斯周日意甲作客1:3不敵羅馬，未能提早封王，不過教練艾歷基強調敗仗未有令戰將氣餒，更視之為當頭棒喝。老婦人勢在今晚意大利盃決賽重新上路，作客擊敗陣容不整的拉素，勇闖三冠王第一關，直取客勝。 （香港時間周四凌晨3:00開賽） 艾歷基上仗收起基亞連尼、阿歷士辛度，而保羅戴巴拿、丹尼爾及馬治斯奧僅後備上陣，預計他們今晚均會重返正選強陣出擊。其中，保羅戴巴拿今季意盃上陣四次入四球，效率有目共睹，故後衛邦路斯豪言今仗將會一洗上仗烏氣︰「今晚我們會向對手展示真正的實力，決賽的爭勝心亦與平時截然不同。」 拉素上仗意甲作客2:3不敵費倫天拿，還有守將佐敦盧卡古傷出，而中場馬高...
2017-05-17
今次阿卓爸爸測試TIGER近八千元電飯煲，同事聞價錢紛紛敬而遠之，不過阿卓爸爸對食飯好講究，認為一粒米如何變成軟硬適中的靚飯粒，取決於一個高質電飯煲。TIGER新一代電飯煲配備特製高壓內鍋，讓米粒在鍋...
2017-05-17
36歲唐詩詠與33歲洪永城（Tony）拍拖近兩年幾屢傳情變，上星期女方被問及生日時男友有何表示？詩詠BB竟話「沒表示」；至於洪永城亦避談與詩詠感情，令兩人分手一事甚囂塵上。「分訊」傳足一星期，昨日(1...
2017-05-17
香港地狹人多，人們外出，摩肩接踵，如果沉不住氣，初則口角，繼而動武，已是司空見慣。港鐵列車載客量大，車廂擠逼，是人們碰撞衝突的熱點。近日在港鐵有一名大叔爆粗罵人，最後並未釀成不快事件，皆因被罵者忍讓，不作還擊，其冷靜反應，避免情況惡化。 網上流傳一段短片，一名大叔日前乘搭港鐵，疑不滿身旁一名男乘客大髀緊貼他，覺得被推撞，站起身怒罵該名男乘客，不停爆粗口，更揮動手上的手拉車，敲打地面，更扔向男乘客旁邊空位，其他乘客見狀，紛紛走避，難得的是，被指撞人的男乘客非常鎮定，未有任何反應及動作，即使大叔在身邊扔手推車，嘭嘭聲響，他仍專心睇手機，當作沒事發生。 多年前巴士阿叔與一名青年在...
2017-05-17
谷草一千和千二米雖然都屬於鬥快的短途賽，但其實一千米更講求速度，所以五班此程經常都是「飛霞」、「欖球鑽石」放頭，四班是「海之濤」，三班則是「旅遊多寶」，皆因其他前置型馬，前速都不足以與這幾匹正宗子彈馬抗衡。 第一場四班一○○○米。「海之濤」今季十五戰只取得一捷，而且是換上莫雷拉才打開勝門，且只以半身位壓倒現在尚未破悶局的「美麗之友」，表面看來，前駒即使在四班的優勢也不算太大。 不過，「海之濤」其實在季中才真正跑起狀態，於四班贏馬後，之後跑的都是三班賽，而且碰上高一個班次的快馬「旅遊多寶」也在此時復甦，可謂遇上剋星，未能交出成績也情有可原。 值得留意的是，「海之濤」上仗在三班...
2017-05-17