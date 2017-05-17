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﻿水果店遭撞閘 兇徒燒車毀證

2017-05-17 列印
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　　元朗一間水果店昨凌晨被歹徒駕私家車撞毀大閘，歹徒事後燒車毀滅證據（圖）。警方調查後，不排除東主有親友與人有錢債糾紛遭連累，現正追緝歹徒歸案。

　　昨凌晨近四時，有歹徒駕駛一輛私家車至元朗教育路六十八號地下一間生果店外，倒車撞毀大閘逃去。十五分鐘後，歹徒駕涉案疑車至距離現場約兩公里的孖峰嶺路與屏山里縱火燒車毀滅證據，消防接報後迅速撲滅火警，無人受傷。

  警員接報到場，在生果店對開檢獲歹徒遺下涉及錢債的尋人紙張。生果店女負責人稱，一名從事金融投資的遠房男親戚，被指捲入一宗錢債糾紛，疑因此被連累，感到無奈。

  警方調查後相信撞閘與燒車案有關，檢走閉路電視錄影助查，了解案發經過及緝捕歹徒歸案。
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