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﻿【幼兒教育博覽】解構爸媽關注的升學問題

2017-05-18 列印
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　　Oh!爸媽將於5月21日 (星期日) 舉辦幼兒教育博覽，邀得一眾教育專家、校長等為家長解構爸媽最關心的幼兒教育問題，提供選校貼士及分享幼兒教育心得！現場更有教育機構、興趣班、幼兒中心等展覽，爸媽可即場與機構代表了解個別課程及機構教育理念。登記留位https://goo.gl/oKp8mO，歡迎walk in。



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