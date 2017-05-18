﻿房協研究大欖馬鞍山 郊園邊陲起公屋

土地供應緊張，房屋協會應政府邀請，研究在大欖以及馬鞍山兩個郊野公園的邊陲地帶興建公房的可行性，涉逾四十公頃土地。房協將運用本身資源作技術和生態研究，預計需時十八個月，涉款逾千萬元。特首梁振英指此屬初步研究，已跟候任特首林鄭月娥商討。工聯會立法會議員麥美娟促請房協研究時必須公開和透明。有泛民議員不滿政府有關做法嘗試繞過立法會，另有環保團體斥當局覓地未以「棕土優先」。



政府公佈邀請房協研究在郊野公園邊陲地帶興建公營房屋的可行性，兩個選址分別為大欖郊野公園大欖隧道收費站以西，以及馬鞍山郊野公園水泉澳邨以東。兩幅地均會圈出逾二十公頃作試點，用於興建公營房屋。房協行政總裁黃傑龍表示，曾考慮過四至五個選址，現時兩個選址有共同優勢，包括具備基本交通配套，鄰近亦有房屋建設，適合作為研究試點。



兩地有基建交通配套



黃傑龍續指，房協未來三個月會招標委聘顧問展開研究，包括研究土地生態價值，以及建屋的可行性研究，預料需時十八個月，於一九時會將報告提交政府，估計要動用逾千萬元。他指，知道現屆政府已通知候任特首林鄭月娥，相信兩屆政府接軌無大困難。



特首梁振英表示，此研究只屬初步階段，並強調如落實發展低生態價的邊陲地帶，一定會根據有關法例程序，又透露跟候任特首林鄭月娥商量過。被問政府是否嘗試繞過立法會，梁振英指房協過去一直很支持政府的房屋政策，認為找房協研究是很合適。



議員憂掀爭議



工聯會立法會議員麥美娟表示，以郊野公園邊陲用地建屋在社會上存在爭議，要求房協研究時必須公開和透明，聽取各持份者的意見。民主黨立法會議員尹兆堅則批評政府邀請房協運用自己資源研究，但其實錢是來自政府，直斥政府是想繞過立法會審批撥款，手法霸道。



環保觸覺義務總幹事譚凱邦堅決反對任何在郊野公園的發展，他認為房屋問題源自港府的人口政策，政府應先控制移民數目，大幅減少單程證配額，才能真正有效減輕房屋問題。他又指政府不應將房屋與自然對立起來，提出香港現時有很多地更適合作房屋發展，例如棕土、高爾夫球場和市區兩個大軍營。