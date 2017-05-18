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﻿鋼刀招牌插馬路 改圖幾可亂真

2017-05-18 列印
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　　街上招牌密密麻麻，招牌墮下，後果可大可小。網上瘋傳一張相片，拍到深水埗的「梁添刀廠」刀型招牌跌下直插馬路上！不過，原來只是一個攝影師的「改圖」，令人虛驚一場。

　　一個攝影師在社交平台上載了一張寫了「梁添刀廠特種鋼刀」相片，顯示大刀型招牌墜地，路面出現裂痕，旁邊有一部的士。

  圖片看似逼真，不過有網友質疑是否改圖，更有人眼利發現，旁邊的士車牌寫上「SO CLOSE」，十分幽默。

  原來這是改圖作品，相信意指梁添刀廠的鋼刀鋼水過人，連刀型招牌也可直插入地。
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