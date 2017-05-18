﻿「犯人」毀車留字條扮道歉

愛車被他人毀壞，卻追索無門，相信是所有駕駛人士的惡夢。網上近日流傳一張圖片，發帖者發現有人撞倒其電單車的車牌，「犯人」事後卻留下一張紙條，內容叫人哭笑不得。



該事件的發生地點及時間均未明，從圖片中只能看見事主拿着一張紙條，有人在上面寫道停車時不慎撞到事主的車牌，並指「旁邊有四至五個人看到，他們也看到我在寫字條」。正當事主以為「犯人」真心道歉時，不料後文語調一轉，寫道「（途人）以為我在留聯絡電話給你，但……並沒有」，紙條署名亦只留下一個「bye」及笑臉，讓人哭笑不得。