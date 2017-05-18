﻿美股中段挫251點

金錢糾紛何須傷及無辜稚子。廣州一名七歲學童昨日上學途中遇襲，右手腕被斬斷，兇徒更帶同斷肢逃走，警方接報後派出大批警員、多隻警犬，搜捕疑兇、搜索斷肢，幸終尋回斷肢重新接駁手術；而警方亦火速偵破案件，拘捕兩名疑犯，初步相信案件涉及債務問題。 事發在昨清晨約七時三十分，男童母親拖着兒子上學，途經廣州市海珠區橋南新街時，一向迎面而來的男子向婦人雙眼噴潑藥物，強行拉男童，再揮刀斬斷其右手腕，且帶同斷肢逃離現場，整個行兇過程不足二十秒。 警方接報到場，先將該對母子送院救治，再封鎖現場蒐證調查，廣州市公安亦派大批警員搜捕在逃疑兇，並動用警犬協助搜索斷肢。到下午約一時，警方終尋獲斷...

2017-05-18