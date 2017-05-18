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﻿美股中段挫251點

2017-05-18 列印
　　美國周三股市大幅下挫，杜指中段報二○七二八點，挫二百五十一點；納指則報六○六九點，跌一百點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點五三港元，跌一點一七港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點四四港元，跌零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十六點九美元，升二十點五美元；紐約期油則報每桶四十九點一四美元，升零點四八美元。
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