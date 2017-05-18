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﻿長沙灣屠場發泡膠箱着火 兩工人不適送院

2017-05-18 列印
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　　昨午三時許，已關閉的長沙灣屠場發生火警，兩名工人吸入濃煙不適要送院。案發時，工人在屠場內進行拆卸工程，其間疑工人燒焊時，火屑意外濺至附近的一堆發泡膠箱起火。

　　發泡膠着火後，火乘風勢迅速蔓延，冒出大量濃煙席捲半空（圖）。消防員到場迅速撲滅火警，兩名分別五十二歲及五十四歲均姓陳工人，吸入濃煙不適，報警後要送院治療。消防調查後，認為火警無可疑。現場荔枝角道七三七號長沙灣屠場，於一九九九年十月關閉，由上水屠房取代。
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