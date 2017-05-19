﻿鷹君爭產續發酵 羅老太現身酒店否認被隔離

鷹君集團羅氏家族爭產疑雲繼續發酵，上演猶如電視劇《溏心風暴》的劇情。三子羅嘉瑞稱母親羅杜莉君「不清不楚」入稟法院，且「被人隔離」；二子羅旭瑞昨日重申羅老太頭腦清醒，早前她入稟撤換家族信託公司，出於她個人意願，又稱自己是家庭觀念很重的人，對近來發生的事感到委屈和遺憾。處於風眼的羅老太昨天現身稱：「住得好開心，想去邊就去邊。」



鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君，去年入稟高等法院要求撤換家族信託「滙豐國際信託有限公司」，被外界視為鷹君爭產的前哨戰，未幾羅老太「搬離大宅」，入住二子羅旭瑞旗下的富豪酒店，羅嘉瑞母親節前往酒店探望媽媽，一度被阻撓，事件激起羅嘉瑞與羅旭瑞隔空對罵。羅老太上周發家書，痛斥羅嘉瑞不孝，羅嘉瑞回應，指有人誤導和帶走母親，更誤導她作出更換信託公司的決定。



羅旭瑞：撤換信託是羅老太意願



羅旭瑞繼前日發聲明還擊後，昨日出席富豪產業信託股東會後再開腔回應。他認為，外界形容羅家爭產的說法非常不恰當，但稱案件進入司法程序，不便透露太多，只希望事情能盡早解決。他指，入稟撤換信託人是羅老太個人意願，強調她頭腦清醒，定會對家族作出合理公道的安排。



他續說，最重要的始終是家庭和睦，以及母親能開心與健康地安享晚年。羅旭瑞稱：「（羅老太）發佈家書之前略略有向自己提過，但媽媽對此非常痛心。」問及羅旭瑞在家族信託所佔比例時，他回應，作為子女，均是受益人，但應由父母安排，他自己有自己的生意，故比重不重要。



羅旭瑞說，對近來發生的事感到委屈及遺憾。他自己是家庭觀念很重的人，逢過年過節或周末均會邀請家族成員到富豪酒店跟母親吃飯，「但今年農曆新年時已經唔齊人。」



身處事件「風眼」的羅老太昨日跟二女羅鴻鏇在富豪酒店大堂飲茶，她回應記者提問時稱：「我住得好開心，想去邊就去邊。」羅鴻鏇亦表示：「媽咪現在好開心。」兩人逗留一段短時間後即返回樓上。



現年九十七歲的羅杜莉君，與羅鷹石結婚七十多年，跟丈夫「打天下」，甚至公司名字「鷹君」，由兩人的名字中各拆一字組成。雖羅老太八年前已轉任非執行董事，但仍擁有逾三成鷹君股份，同時掌握信託成立人的最終意願，可謂事件中最為關鍵的人物。