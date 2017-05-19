﻿幅度七年低 員方指失望 公務員加薪指標 最高料2.44%

影響十七萬名公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查報告於昨日出爐！扣除每年遞增薪點後，低、中、高級公務員的加薪指標分別為百分之一點八二、百分之二點四四，以及百分之一點三八，今年公務員加薪幅度料創近七年來新低。高級公務員評議會職方代表黃孔樂說，本來預期加薪指標貼近百分之三的通脹幅度，坦言對報告感失望，擔心薪酬加幅過低，會影響新人加入政府的意欲。



薪酬趨勢調查委員會昨公佈調查報告，低、中、高級公務員的薪酬趨勢總指標分別為百分之三點七八、百分之三點五一，以及百分之二點五三，扣除每年遞增薪點後，低、中、高級公務員的加薪指標分別為百分之一點八二、百分之二點四四，以及百分之一點三八。



按照慣例，政府當局會把低級公務員的加薪幅度與中級公務員睇齊，中、低級公務員加薪幅度料同為百分之二點四四，換言之，公務員今年僅加薪百分之一點三八至二點四四。



委員會主席黃錦沛表示，最新調查報告整合了一百一十一間大、小型私營機構，合共十五萬六千名僱員的去年四月二日至今年四月一日的薪酬變動，形容調查專業及公平公正，亦能代表市場的薪酬變動。



黃續指，現時數據屬初步建議，各委員會在下周四會再開會，覆核數據，確定後向政府及行會提交調查報告。



翻查資料，今年的公務員加薪淨指標，遠低於去年各級公務員最少加薪幅度的百分之四點一九，預料創下自二○一○年以來新低。



評議會：影響吸引力



高級公務員評議會職方代表黃孔樂表示，本來期望加薪指標貼近通脹，坦言對報告感到失望，又擔心加薪幅度過低，會影響加入政府工作的吸引力，政府或難以挽留人才。



華員會副會長利葵燕指出，近年是公務員退休高峰期，加上自然流失及新入職公務員人數上升，令需要扣減的遞增薪額相應提高，其中低層的遞增薪額是自一九八九年以來最高，認為數字受到扭曲，她直言薪酬指標最低限度要追到通脹，否則薪酬調整可謂後退。