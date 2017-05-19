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﻿的士車廂藏九男女

2017-05-19 列印
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　　的士暗藏四次元空間？社交平台上的「的士司機資訊網 Taxi」一段影片，惹來網民熱論和瘋傳，事因影片中一輛的士，在路邊停車後，車廂內旋即湧出九名男女（見圖），包括八名成人及一名小孩，走到的士後方拿取行李篋，明顯比法容許限載人數超出一倍有多。

　　影片隨即引來網民熱議，不少留言皆對的士內竟能坐到九人感到不解，更有人戲稱涉事的士有如「歡樂滿東華」的表演，又指「玩緊魔術啫，你呃我唔到嘅！」

  國際專業保險諮詢協會會長羅少雄警告，從的士超載當刻開始，已破壞保單條款，如有意外發生，甚至人命傷亡，均不會獲保險賠償。
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