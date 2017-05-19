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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升10點

2017-05-19 列印
　　特朗普政府陷入危機，美國周四股市反彈乏力，杜指中段報二○六一七點，升十點；納指則報六○三○點，升十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點○四港元，跌零點三六港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點二五港元，升零點○五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百五十六點三美元，跌二點四美元；紐約期油則報每桶四十九點五美元，升零點四三美元。
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