﻿葉劉轉軚 指周浩鼎經驗淺拒譴責

立法會調查UGL事件專責委員會副主席周浩鼎，提交曾被特首梁振英修改的調查文件，事件曝光後，泛民主派議員將於今日的內委會動議譴責周浩鼎，民主黨林卓廷今日會在專責委員會提出對周的不信任動議。新民黨主席葉劉淑儀（見圖）昨一度表示考慮支持譴責周，其後轉軚指周年輕及經驗淺，她不會譴責他。



泛民主派議員今日會在內委會動議譴責周浩鼎，要求罷免其職務，最快於下月七日的大會上討論。另外，民主黨林卓廷表示，將於今日的專責委員會提出對周浩鼎的不信任動議，要求周辭去委員會副主席和委員職務。葉劉淑儀昨早說：「睇吓字眼點樣……如果字眼恰當，可以考慮」，但其後她轉軚，指「呢次只係個別失誤，唔好忘記周浩鼎係個年輕同經驗淺嘅議員」，估計他未懂得如何處理特首提出的意見，所以她不會因個別事件。